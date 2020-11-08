Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии за «неординарность»

Муж российской певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова), бизнесмен Александр Чистяков рассказал, что их старшую дочь выгнали из элитной гимназии за «неординарность». Об этом сообщает НТВ.

По словам Чистякова, 13-летнюю Лиду исключили из гимназии «за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна». При этом родителям о таком решении сообщили за неделю до начала учебного года. Однако девочку приняли в другую школу, где учится внучка певицы Ларисы Долиной. Это же учебное заведение окончила и дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария.

Ранее Глюкозу раскритиковали в соцсетях за несуразный дизайн платья, в котором она появилась на праздновании дня рождения музыкального продюсера Армана Давлетьярова.