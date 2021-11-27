В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах

Опрошенные РИА Новости парламентарии Госдумы оценили предложенную в шутку идею певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) об установке в школах курилок для детей. По их мнению, подобные инициативы противоречат предназначению учебных заведений.

Ранее артистка рассказала, что ее дочь выгнали из школы именно за то, что та курила, и отметила, что понимает неудобства, с которыми ребенок сталкивается в школе. Глюкоза отметила, что учителя не предоставляют детям никаких альтернатив.

Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что школа существует для того, чтобы прививать детям полезные привычки, не поощряя при этом вредные. По ее словам, учебное заведение несет ответственность за подростков с того момента, как они переступают его порог, поэтому педагоги имеют полное право в чем-то их ограничивать. «Курение вредит здоровью человека, и мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы», — подытожила политик.

Зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный, в свою очередь, подчеркнул, что курилок в школе не должно быть в принципе, поскольку их установка стала бы негативным примером для учеников. Кроме того он считает, что у детей не должно быть возможности курить на территории учебного заведения.

Летом стало известно, что в Госдуму захотели внести законопроект, разрешающий создание отдельных комнат для курения на территории гостиниц. Автором законопроекта стал заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.