Иммунолог предсказал новую волну COVID-19 в России из-за омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса вызовет волну заболеваемости в России, которая будет сильнее, чем при дельта-варианте COVID-19. Об этом в беседе с Ura.ru заявил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Крючков отметил, что абсолютное число умирающих от заболевания будет большое, особенно в России, где много людей без иммунитета. Он также подчеркнул, что новый штамм появился в странах, где низкий процент вакцинации населения. Помимо этого, специалист раскритиковал заявления антипрививочников о том, что появление омикрона стало следствием адаптации вируса к вакцинам. Инфекционист объяснил, что новый вариант свидетельствует как раз о противоположной вещи, так как он скорее стал адаптацией коронавируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма коронавируса. Согласно заявлению международной организации, существующие препараты эффективны против нового варианта COVID-19. В то же время пока недостаточно информации для заявлений о том, что омикрон опаснее дельта-штамма вируса, подчеркнули в ВОЗ. В организации также отметили, что до сих пор не ясно, является ли данный штамм более трансмиссивным, приводит ли он к более тяжелому протеканию болезни и отличаются ли его симптомы от других известных вариантов заболевания.

