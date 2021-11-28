Основатель команды «Формулы-1» Williams умер в возрасте 79 лет

Умер основатель и бывший глава команды «Формулы-1» Williams Фрэнк Уильямс. Об этом сообщается в Twitter британской команды.

Функционеру было 79 лет. Причины смерти не сообщаются. В посте уточняется, что сообщение сделано от имени семьи Уильямса.

Британец основал команду в 1966 году. Williams девять раз становилась победителем Кубка конструкторов «Формулы-1», последний раз это произошло в 1997-м. За все время существования команды ее пилоты одержали 114 побед в Гран-при. Семь гонщиков в составе Williams становились чемпионами мира.

Уильямс в 1986 году попал в аварию, после чего оказался прикован к инвалидному креслу. При этом он продолжал возглавлять команду до 2012 года. В нынешнем сезоне Williams с 23 очками находится на восьмом месте в Кубке конструкторов.