Раскрыта новая беспроводная зарядка от Apple

Apple планирует выпустить отмененный аксессуар AirPower для одновременной зарядки нескольких гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5mac.
Журналисты ссылаются на автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), который раскрыл планы Apple. В своем отчете Гурман отметил, что топ-менеджеры американской корпорации собираются воскресить отмененную зарядку AirPower. В 2019 году Apple остановила разработку устройства, так как оно не соответствовало «высоким стандартам компании». По словам Гурмана, это будет полноценный Qi-девайс, который сможет одновременно заряжать несколько гаджетов.
Также автор сообщил, что инженеры компании работают над новой технологией, позволяющей заряжать устройства на коротких и дальних расстояниях. В этом случае Apple может полностью отказаться от проводных зарядок. Кроме того, в ближайшем будущем девайсы бренды смогут заряжаться друг от друга. «Представьте, что iPad заряжает iPhone, а затем iPhone заряжает AirPods или Apple Watch», — отметил Гурман.
В заключении аналитик отметил, что новые зарядные устройства не будут иметь ничего общего с теми аксессуарами, которые сейчас доступны в интернет-магазине Apple. Гурман напомнил о вышедшем в 2020 году зарядном устройстве MagSafe Duo, которое может работать со смартфонами и умными часами.
В конце ноября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что выход первого VR-шлема Apple состоится в 2022 году. Специалист описал новое устройство как AR-гарнитуру с функциями виртуальной реальности.