Раскрыта новая беспроводная зарядка от Apple

Apple планирует выпустить отмененный аксессуар AirPower для одновременной зарядки нескольких гаджетов. Об этом сообщает издание 9to5mac.

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Журналисты ссылаются на автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), который раскрыл планы Apple. В своем отчете Гурман отметил, что топ-менеджеры американской корпорации собираются воскресить отмененную зарядку AirPower. В 2019 году Apple остановила разработку устройства, так как оно не соответствовало «высоким стандартам компании». По словам Гурмана, это будет полноценный Qi-девайс, который сможет одновременно заряжать несколько гаджетов.

Также автор сообщил, что инженеры компании работают над новой технологией, позволяющей заряжать устройства на коротких и дальних расстояниях. В этом случае Apple может полностью отказаться от проводных зарядок. Кроме того, в ближайшем будущем девайсы бренды смогут заряжаться друг от друга. «Представьте, что iPad заряжает iPhone, а затем iPhone заряжает AirPods или Apple Watch», — отметил Гурман.

В заключении аналитик отметил, что новые зарядные устройства не будут иметь ничего общего с теми аксессуарами, которые сейчас доступны в интернет-магазине Apple. Гурман напомнил о вышедшем в 2020 году зарядном устройстве MagSafe Duo, которое может работать со смартфонами и умными часами.

В конце ноября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что выход первого VR-шлема Apple состоится в 2022 году. Специалист описал новое устройство как AR-гарнитуру с функциями виртуальной реальности.