В бундестаге назвали крайне топорными требования Киева о репарациях через прессу

Выдвижение Киевом требований о репарациях от Германии через прессу противоречит дипломатической практике. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал слова посла Украины в ФРГ Андрея Мельника депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штефан Койте, назвав подобный жест крайне топорным.

«Я решительно отвергаю требования Мельника о репарациях. В течение десятилетий Германия выплачивала миллиарды немецких марок в качестве репараций Советскому Союзу, частью которого была Украина», — заявил он.

При этом немецкий политик отметил, что не поддерживает идею принятия Украины в НАТО, поскольку Киев вынудит Североатлантический альянс развязать конфликт с Россией. Койте пожелал хороших отношений с Москвой и посоветовал властям Германии не допустить, чтобы их использовали в качестве инструмента для достижения целей.

Койте добавил, что военные репарации должны остаться частью истории, а не играть роль в современной политике. По словам депутата бундестага, европейская молодежь, их родители, а также бабушки и дедушки уже преодолели старые конфликты. В связи с этим Койте призвал обратить внимание на насущные текущие проблемы вроде безопасности энергоснабжения стран Европы.

28 ноября стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Среди них фигурирует архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы. Соответствующее письмо Мельник направил председателю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель. При этом дипломат отметил, что Берлин должен поддержать Киев на пути к членству в ЕС.