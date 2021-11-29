Уволенный Трампом министр обороны подал в суд на Пентагон

Экс-министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию мемуаров

Экс-министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон. Причиной иска стал запрет на публикацию части его мемуаров, в которых рассказывается о работе с президентом Дональдом Трампом, сообщает The New York Times.

По информации издания, уволенный Трампом после поражения на президентских выборах Эспер планировал выпустить книгу «Священная клятва» в мае следующего года. Там он рассказал «полную и неприкрашенную историю нации, особенно в ее сложные периоды». В иске, поданном в федеральный суд по столичному округу Колумбия, говорится, что из мемуаров хотят изъять существенный фрагмент текста: «Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи».

Политик также обвинил нынешнюю администрацию президента в ущемлении конституционных прав и назвал обращение в суд единственным доступным способом донести свою историю до американского народа.

Ранее штат Флорида подал в суд на президента США Джо Байдена, НАСА и ряд государственных ведомств и чиновников из-за указов об обязательной вакцинации федеральных чиновников и сотрудников компаний-господрядчиков. В администрации Флориды назвали указы администрации Байдена «незаконными».