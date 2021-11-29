В МИД усомнились в возвращении представителей России при НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия вряд ли вернет постпредство при НАТО в Брюсселе

Россия вряд ли вернет постоянных представителей при НАТО в Брюссель — текущее развитие политики блока не указывает на такую возможность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке дискуссионного клуба «Валдай», пишет ТАСС.

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся», — заявил он, комментируя перспективу восстановления постпредства РФ.

По словам Грушко, нынешняя политика альянса строится «по калькам холодной войны» и соответствует задачам «парирования угрозы с востока».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран НАТО планирует обсудить вопрос о том, чтобы вернуться к совместной работе с Россией по контролю вооружений.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, еще два вакантных места упразднили.