В Нидерландах пара сбежала из карантинного отеля и попалась полиции

Полиция Нидерландов арестовала двух человек, сбежавших из карантинного отеля в северо-западном регионе Кеннемерланд, куда их поместили после положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, пара попалась сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Граждане уже сидели в самолете, который должен был вылететь в Испанию. Они прибыли в Нидерланды из Южно-Африканской Республики (ЮАР), после чего у них выявили коронавирус. Отмечается, что беглецов могут привлечь к ответственности за нарушение правил изоляции при заражении COVID-19.

Ранее стало известно, что как минимум у 13 граждан, прибывших в Нидерланды из ЮАР, выявили новый омикрон-штамм коронавируса. Всего власти проверили 642 пассажира. COVID-19 по результатам тестирования выявлен у 61 из них. Все инфицированные находятся в изоляции.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне как высокую. Эксперты не исключили серьезных последствий потенциальных вспышек заболеваемости, которые будут зависеть от характеристик нового варианта вируса.