Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Дмитрий Песков: Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во время разговора лидеры государств обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, отметил представитель Кремля. Кроме того, президенты обговорили график предстоящих контактов на разном уровне.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Во время разговора российский лидер заявил, что введенные против Белоруссии санкции контрпродуктивны.

В ноябре несколько тысяч беженцев попытались прорваться из Белоруссии в Польшу через границу. После этого польская сторона применила спецсредства, а Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом складе.

Польша, в свою очередь, выступила с инициативой оплатить возвращение мигрантов на родину.