В Госдуме призвали снова закрыть границы России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов заявил о необходимости снова закрыть границы РФ из-за нового штамма COVID-19. Об это пишет URA.RU.

«Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Прямого лекарства нет», — призвал политик и отметил, что другого выхода из сложившейся ситуации он не видит.

Кроме того, эксперт добавил, что Россия должна оказать помощь государствам, в которых зафиксированы первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом. «Надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее ученые считают, что вакцину можно модернизировать», — подчеркнул Тумусов.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса.

Ранее 26 ноября стало известно, что в Европу пришел новый штамм коронавируса, который обозначается как B.1.1.529. Первые случаи болезни были зарегистрированы в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия.