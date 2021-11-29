Жаловавшийся на майнеров губернатор предложил помощь в добыче криптовалют

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил придать майнингу статус предпринимательской деятельности и даже пообещал помощь добытчикам криптовалют — глава региона готов выделить им отдельные площадки для промышленной деятельности, пишет «Интерфакс».

«Я, как вы знаете, обратился к вице-премьеру РФ [Александру Новаку] и рассматриваю [майнинг] как предпринимательскую деятельность. У правительства на этот счет свое мнение, оно посмотрело, нас поддержало», — заявил Кобзев. Признание майнинга предпринимательством обяжет добытчиков платить за электричество по более высоким тарифам.

Материалы по теме Подняли тревогу. Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

В октябре губернатор пожаловался властям на подпольных майнеров. Кобзев заявил о «лавинообразном росте энергопотребления» в области, уровень которого уже вырос в десятки раз по сравнению с 2019 годом. Глава региона выразил обеспокоенность тем, что состояние сетей не допускает такого роста нагрузки. По его словам, добыча криптовалют уже привела к отключениям электроэнергии в пригородах, где в основном сосредоточены майнинговые фермы.

Ситуация стала серьезней с приближением зимнего отопительного сезона, так как большая часть населения области отапливает дома электроэнергией. Кобзев считает, что майнеры должны договариваться с сетевой компанией о подключении своих устройств по выделенной линии, чтобы снизить нагрузку на распределительные сети населенных пунктов. «Мы готовы предоставить майнерам площадки под промышленный майнинг. К примеру, в Усть-Илимске. Но сделать это нужно цивилизованным путем, чтобы были отдельные линии, без учета сетей населенных пунктов», — заявил губернатор.

Население Иркутской области платит за электричество по самым низким тарифам в России. С 1 июля 2021 года для городского населения установлен тариф на электрическую энергию 1,23 рублей за киловатт-час, а в сельской местности тариф еще ниже — 0,861 копеек за киловатт-час. Именно поэтому майнеров так привлекает этот регион.

В октябре Россия вышла на третье место в мире по объему майнинга биткоинов. С сентября 2019 года по август 2021-го доля страны выросла почти в два раза — с 5,9 процента до 11,2 процента. С октября 2020 года среднемесячный показатель общей вычислительной мощности подключенного к сети оборудования вырос с 5,2 до 13,6 Eh/s.