В российском регионе коронавирус объявили еретиком и сожгли

В Курске коронавирус объявили еретиком и ритуально сожгли на костре инквизиции

В Курске на фестивале реконструкторов ритуально сожгли чучело коронавируса. Об этом сообщают «Курские известия».

«Инквизиция выявила главного еретика, подорвавшего жизненный уклад, внушающего недоверие, сеющего хаос и отчаяние», — заявили организаторы шоу. После предъявления «обвинений» было устроено аутодафе.

В июле в Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса. В пресс-службе губернатора и правительства региона пояснили, что победители будут определены при помощи народного голосования.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса российские звезды шоу-бизнеса присоединились к челленджу #МОЙиПОЙ. Знаменитости начали публиковать в социальных сетях видео с мытьем рук под песни.