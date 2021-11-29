Блогер Хованский ответил лидеру «Мужского государства» и вспомнил Иисуса

Обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке блогер Юрий Хованский ответил на письмо лидера «Мужского государства» (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова, вспомнив об Иисусе Христе. Факт общения Znak.com подтвердила девушка находящегося в СИЗО блогера Мария Нелюбова.

«Понимаю, что ты много страдал в жизни, и у тебя не было друзей. Меня и самого буллили в школе. Я тебя понимаю, но есть один парень, который готов дружить даже с тобой — его зовут Иисус», — написал блогер в ответном письме. Хованский добавил, что рано или поздно лидер запрещенного движения «устанет жить одной только ненавистью» и тогда Христос будет рад принять его, несмотря на все грехи.

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В письме основателя «Мужского государства» говорилось, что Хованский «раскис». Кроме того, в нем Поздняков посоветовал блогеру «почаще молиться».

Ранее Хованский описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв». В письме Хованский заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей. Помимо этого, он выразил обеспокоенность тем, что его могут отправить в психбольницу из-за сфабрикованного диагноза. По мнению Хованского, медики в учреждении пытаются сделать его «дурачком».

Хованский был арестован в начале июня. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.