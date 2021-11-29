Путин дал поручение проконтролировать ограничительные меры из-за COVID-19

Путин поручил главам регионов доложить о контроле за соблюдением ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин дал поручение главам регионов проконтролировать соблюдение ограничительных мер, связанных с COVID-19, до 30 ноября. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также глава государства поручил доложить о вакцинации в регионах России и наращивании ее темпов.

«С учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил гражданам, недовольным введенными ограничительными мерами по COVID-19. По его словам, недовольные будут всегда, однако вакцинация и ограничения остаются единственным способом сбалансировать эпидобстановку.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность снятия коронавирусных ограничений. По ее словам, смягчать введенные из-за COVID-19 меры пока рано. При этом главный санитарный врач отметила стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.