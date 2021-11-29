Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом

Американская актриса и певица Линдси Лохан объявила о помолвке в своем Instagram-аккаунте.

35-летняя звезда сообщила, что станет женой арабского финансиста Бадера Шаммаса. Она выложила несколько совместных фото с ним — на кадрах можно увидеть, что у нее на руке обручальное кольцо. «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — подписала снимки артистка.

На пике славы в 2005 году Линдси Лохан считалась одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Когда ей исполнилось 20 лет, она стала реже сниматься, но регулярно попадала в скандальные истории: лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, оказывалась на скамье подсудимых за нарушение ПДД и кражу.

В 2016 году актриса заявила, что изучает ислам и задумывается о переходе в другую веру. В 2018 году на Неделе моды в Лондоне она появилась в скромной одежде и в черном хиджабе.

В мае этого года стало известно, что Лохан планирует вернуться в кино. Она появится в новом ромкоме от Netflix.