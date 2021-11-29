Появилось фото «ужасной» травмы Неймара

Неймар получил ужасную травму в матче с «Сент-Этьеном» и может пропустить до шести недель

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар из-за ужасной травмы, полученной в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном», может пропустить до шести недель. Фото появилось в Twitter Actu Foot.

Terrible blessure pour Neymar, sorti en larmes sur civière face à Saint-Étienne. 🤕 pic.twitter.com/D3I7CnAY4r — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021

«Ужасная травма Неймара, который в слезах покинул поле», — гласит подпись к фото.

В концовке матча защитник «Сент-Этьена» Иванн Макот грубо сыграл против бразильца. В результате подката сзади Неймар сильно вывернул левый голеностоп. Первое медицинское обследование, которое было проведено сразу после игры, выявило у футболиста сильное растяжение связок. Более точный диагноз будет поставлен после углубленной проверки, назначенной на 29 ноября.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу парижан. Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий «Сент-Этьена» Дени Буанга. На второй добавленной минуте первого тайма счет сравнял защитник ПСЖ Маркиньос. На 79-й минуте Анхель Ди Мария вывел парижан вперед, а на 91-й минуте Маркиньос оформил дубль и закрепил победу команды.

