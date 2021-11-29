Путин подписал закон об отмене налога при продаже жилья для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти деньги новое жилье, передает РИА Новости.

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Льгота предусмотрена для семей, получивших доход от реализации недвижимости с 1 января 2021 года. Законом предусмотрено, что от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры или жилого дома (или их частей) и направленные на покупку нового жилья с целью улучшения жилищных условий.

Освобождены от НДФЛ могут быть как родители (усыновители), у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и сами дети. При этом должны быть соблюдены некоторые условия, например условие о покупке нового жилья в год продажи старого (или не позднее 30 апреля следующего года). Кадастровая стоимость реализуемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей. Предполагается, что новое жилье дороже прежнего.

Заплатить имущественные налоги за 2020 год — в частности, налог на недвижимость и землю, а также транспортный — россияне должны до 1 декабря 2021-го. Внести нужные суммы предстоит собственникам квартир, комнат, домов, участков и автомобилей. Со 2 декабря неуплаченные налоги превратятся в задолженность, предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС).