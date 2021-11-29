В Кремле оценили реакцию рынков на омикрон-штамм

Реакция рынков на омикрон-штамм коронавируса чисто эмоциональная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Реакция исключительно эмоциональная, она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», — оценил ситуацию пресс-секретарь президента РФ. Песков также считает, что это кратковременная реакция рынков.

Европейские индексы 29 ноября выросли после резкого падения в пятницу, 26 ноября. Новость о появлении нового штамма коронавируса ударила по всем мировым рынкам. Также обрушились нефтяные котировки. Цена нефти марки Brent падала почти на 11 процентов. Инвесторы опасаются новых локдаунов и замедления мировой экономики.

25 ноября стало известно, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма.