В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 30 ноября, проведет переговоры с вьетнамским лидером Нгуен Суан Фуком. Встречу в Москве анонсировали в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.

В ходе переговоров лидеры намерены обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между странами в различных сферах, в том числе политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество, а также гуманитарные контакты. Кроме того, президенты обменяются мнениями по региональной повестке дня, уточнили в Кремле.

25 ноября президент Сербии Александр Вучич провел в Сочи переговоры с Владимиром Путиным. Отмечалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с визитом. В ходе переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди ожидается обсуждение вопросов развития отношений, а также международная повестка.