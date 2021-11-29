Раскрыты подробности смерти пропавшей журналистки Поповой

Правоохранительные органы не усматривают признаков насильственной смерти бывшей главы портала E1.RU Наталии Поповой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналистку нашли мертвой в собственной квартире. Около двух недель назад она перестала выходить на связь. По словам коллег и знакомых, 15 ноября она ушла в отпуск, но с тех пор не отвечала на телефонные звонки и мессенджеры.

Позже родные Поповой были вынуждены обратиться в полицию с заявлением о пропаже.

19 ноября в возрасте 91 года умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Причины его смерти не раскрываются.