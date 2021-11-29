Ведущий передачи «Поедем, поедим!» посетил Хабаровский край и удивился

Шеф-повар и ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди приехал в Хабаровский край. Об этом сообщает агентство ХКС.

Съемочная группа побывала в столице региона и отправилась на берега горной реки. Ведущий рассказал, что влюбился в природу края и людей, проживающих в нем.

Федерико удивило обилие зелени в Хабаровске и солнечные дни осенью. Гости побывали на башне Инфиделя, навестили графа Муравьева-Амурского на утесе и Центральный рынок, откуда начал гастрономическую часть путешествия.

Ведущий вместе с местным шеф-поваром попробовал приготовить старинное русское блюдо — говяжьи щечки с гречкой в печи. Они также продегустировали трубача в папоротнике и салат «краб под шубой».