Мощный пожар на российской фабрике по производству масок сняли на видео

В Ленинградской области сняли на видео пожар на заводе по производству медицинских масок

В городе Гатчина Ленинградской области загорелся завод по производству медицинских масок. Видео мощного пожара публикует Telegram-канал «Двач».

На снятых кадрах видно, как пожарные тушат горящее здание. Внутри постройки из-за пожара, судя по видеозаписи, все сгорело. Очевидцы также сняли на видео черные клубы дыма от пожара в российском регионе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, он локализован.

В администрации Ленобласти агентству сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Ранее в субботу, 27 ноября, после нескольких взрывов на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске в одном из цехов начался пожар. Пострадали два человека, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

