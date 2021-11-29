Россиянка заметила необычное явление природы под Псковом

В Плюсском районе Псковской области местная жительница Наталья Алексеева заметила необычное явление природы — образовавшиеся на воде из-за мороза ледяные «блюдца», также известные как «блинчики». Фотографиями она поделилась с районной газетой «Плюсский край» во «ВКонтакте».

На снимках видно водоем, на поверхности которого «лежит» большое количество миниатюрных дисков с окаймленными боками. Подобный «блинчатый» лед под Псковом возник из-за резкого холода, активного течения воды и ветра.

В комментариях пользователи сети были удивлены увиденным. «Никогда такого не видела. Интересно», «Ух, завораживающе!», «Удивительно! И интересно, как это?» — написали подписчики. Некоторые также поделились своими фотографиями, на которых были запечатлены похожие «блюдца».

Ранее жители Свердловской области засняли на видео огромное ледяное «блюдце» идеальной формы, которое вращается по кругу в реке. По словам россиян, они приехали на Туру и никак не ожидали, что на поверхности воды заметят ледяной диск. О подобных природных трансформациях на Урале до этого момента они только слышали и читали.

В ноябре также были перечислены самые необычные зимние явления природы, которые можно заметить на территории страны. В списке самых интересных оказались северное сияние, застывшие водопады и фонтаны, «ледяные иглы», солнечное гало и «блюдца» на воде.