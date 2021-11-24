Россияне засняли на Урале вращающееся в реке ледяное «блюдце»

В Свердловской области местные жители засняли на видео ледяное «блюдце» идеальной формы, которое вращается по кругу в реке. Запись необычного явления появилась в сообществе «Моя провинция | Урал» во «ВКонтакте».

На видео показано, как лед медленно вращается на одном месте, при этом течение реки под ним достаточно сильное. По словам россиян, ставших очевидцами, они приехали на Туру и никак не ожидали, что на поверхности воды заметят ледяной диск. Его они видели впервые, хотя ранее о подобных природных трансформациях на Урале слышали и читали.

В комментариях под постом пользователи сети предположили, что это «блюдце» появилось из-за следов снегохода. Некоторые в шутку заявили, что это сами авторы ролика «бегали с пилой и вырезали ровный диск». Подписчики сообщества также нашли в этом явлении что-то таинственное, однако большая часть людей признала, что россияне запечатлели «чудесную, уникальную находку», которая очень редко встречается.

Ранее россиянам перечислили самые необычные зимние явления природы, которые можно заметить на территории страны. В списке самых интересных трансформаций оказались северное сияние, застывшие водопады и фонтаны, «ледяные иглы», солнечное гало и «блюдца» на воде.

Уточнялось также, что на озере Байкал было зафиксировано самое большое в истории подобное «блюдце». Его диаметр составил около четырех километров, передает ГТРК «Южный Урал».