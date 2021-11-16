Россиянам перечислили самые необычные зимние явления природы

Удивительные и самые необычные зимние явления природы можно заметить на территории России, и все это происходит из-за льда, солнца и звезд. Об этом сообщается на портале оgorod.ru. Авторы статьи перечислили самые интересные, по их мнению, природные трансформации.

Прежде всего это северное сияние, которое происходит из-за свечения верхних слоев атмосферы. Его можно заметить в северных регионах страны. На небе видно взаимодействие атмосферы с заряженными частицами солнечного ветра, из-за чего цвета переливаются волнами, источая чаще всего фиолетово-зеленый и оранжево-красноватый цвета. Подобные оттенки возникают из-за азота и кислорода.

Затем есть застывшие водопады и фонтаны. В связи с экстремальными холодами и ветром активное течение воды резко останавливается. Таким образом возникает рельефный барьер или башня.

В числе названных явлений также оказались ледяные «блюдца», которые еще называют «блинным льдом», — когда на поверхности замерзших водоемов появляются мелкие многочисленные или большие одиночные овалы. На озере Байкал зафиксировали самое большое в истории подобное «блюдце».

Авторы статьи также вспомнили про «ледяные иглы». Такое явление встречается только в ясную и морозную погоду. Тогда начинают образовываться кристаллы и сверкать на солнце или при свете фонарей.

В заключение авторы упомянули солнечное гало — явление, когда отраженный и преломленный ледяными кристаллами ослепительно-белый свет обрамляет солнце, превращается в вертикальный столб или крест. Уточняется, что иногда он разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Ранее под Псковом российский астрофотограф запечатлел церковный храм на фоне северного сияния. Его снимки восхитили россиян. В сентябре же астрофотограф из Приморья сделал снимок космоса, который впечатлил NASA. На фоне звездного неба он сфотографировал гигантскую сосну. На фото видны звезда Альтаир, зеленое свечение атмосферы, а также траектория полета светлячков.