Россиянам показали самое долгое за 500 лет затмение из космоса

Космонавты с МКС показали россиянам снимки самого долгого за 500 лет лунного затмения

Российские космонавты увидели с МКС самое долгое за последние 500 лет лунное затмение и сделали редкие снимки из иллюминатора модуля «Наука». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

«Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное лунное затмение. Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука"», — заявил автор снимков, космонавт Петр Дубров.

На опубликованных фотографиях видно, как часть Луны погрузилась в тень. Затмение началось в 9:03 по московскому времени и продлится до 15:04. Понаблюдать за ним с Земли можно будет только в дальневосточных регионах. Наибольшую фазу затмения можно будет увидеть в Забайкальском крае, а его окончание — в Сибири.

В июне россияне увидели первое за 55 лет редкое кольцеобразное затмение Солнца. Предыдущее подобное явление наблюдалось 20 мая 1966 года.