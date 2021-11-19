Россияне увидят самое долгое за 500 лет затмение

Россиян ожидает наиболее долгое за последние 500 лет частное лунное затмение, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Затмение станет «почти полным», поскольку Луна зайдет в тень Земли зайдет почти целиком (0,97), в результате чего лунный диск станет красноватым. Увидят это явление жители Дальнего Востока: им станут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшую фазу ожидают в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 по Москве. При этом максимальная фаза наступит в 12:04, когда Луна расположится в западной части созвездия Телец возле звездного скопления Плеяды. При этом понаблюдать, как одно небесное светило попадает в тень другого, большинство россиян могут ранним вечером, когда потускневшая Луна станет видна низко над горизонтом на пока светлом небе.

В июне россияне увидели первое за 55 лет редкое кольцеобразное затмение Солнца. Предыдущее подобное явление наблюдалось 20 мая 1966 года.