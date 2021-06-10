Россияне увидят первое за 55 лет редкое затмение Солнца

Россияне в четверг, 10 июня, увидят первое за 55 лет редкое кольцеобразное затмение Солнца. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Так, полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. «Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 по мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16 процентов, это 0,26 диаметра Солнца», — сообщили в планетарии.

Там также пояснили, что максимальная фаза в 91 процент закрытого диска Луны будет видна на Чукотке. Всего затмение над Россией продолжится три минуты 37 секунд.

Последнее подобное затмение было 20 мая 1966 года. За тот же период в России случилось семь полных солнечных затмений, рассказали в планетарии.

Ранее астроном Олег Угольников рассказал о безопасных способах увидеть грядущее солнечное затмение. По его словам, для наблюдений за уникальным явлением подойдут специальные светофильтры, засвеченная фотопленка или пленка из дискет. Их магнитный слой хорошо задерживает солнечный свет, это поможет защитить глаза. А вот смотреть через затемненное стекло от стеклотары или солнцезащитные очки не стоит.