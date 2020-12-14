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Российский врач рассказала о влиянии грядущего солнечного затмения на людей

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Фото: Globallookpress.com

В день солнечного затмения человеку лучше остаться наедине с собой и не принимать никаких серьезных решений. О влиянии грядущего природного явления на людей рассказала терапевт, психолог Лана Гордеева. Ее слова передает телеканал «Звезда».

«В день солнечного затмения у человека может появиться склонность к активным действиям и активным решениям. Здесь очень важно не наломать дров», — сказала она, описывая поведение человека. Для гармонизации внутреннего состояния в этот день подойдут любые медитации.

Если возникает конфликтная ситуации, то нужно сделать специальное балансирующее упражнение: вдох на три или четыре шага и медленный выдох, и так подышать пять раз, отметила психолог. Также в этот день не стоит планировать никаких переговоров и заключения сделок.

Ранее жителям Земли пообещали «солнечную корону» во время полного затмения Солнца 14 декабря. Максимальная фаза солнечного затмения ожидается в 19:13 по московскому времени. В течение около двух минут, жители планеты смогут увидеть огненное кольцо или «солнечную корону» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск. Явление смогут наблюдать только жители Латинской Америки.

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