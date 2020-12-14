Жителям Земли пообещали «солнечную корону» во время затмения

Жителям Земли пообещали «солнечную корону» во время полного затмения Солнца, которое ожидается в понедельник, 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Максимальная фаза солнечного затмения ожидается в 19:13 по московскому времени. В течение около двух минут, жители планеты смогут увидеть огненное кольцо или «солнечную корону» вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск.

«При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца», — уточнили в планетарии.

Также астрономы добавили, что ни одна фаза солнечного затмения не будет видна с территории России. Однако Московский планетарий проведет онлайн-трансляцию, которую будет комментировать старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Любой желающий сможет присоединиться к ней в 17:25 по московскому времени на YouTube-канале и страницах планетария в соцсетях.

Наблюдать явление вживую смогут жители Чили и Аргентины. Также за происходящим смогут следить жители некоторых регионов Южной Америки. В том числе затмение будет видно на территории Полинезии, Антарктиды и Африки.