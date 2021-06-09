Астроном рассказал о безопасных способах увидеть грядущее солнечное затмение

Россиянам рассказали, как без вреда для здоровья наблюдать за частичным солнечным затмением 10 июня. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, астроном Олег Угольников.

По его словам, для наблюдений за уникальным явлением подойдут специальные светофильтры, засвеченная фотопленка или пленка из дискет. Их магнитный слой хорошо задерживает солнечный свет, это поможет защитить глаза. А вот смотреть через затемненное стекло от стеклотары или солнцезащитные очки не стоит: их фильтрация слишком слабая и есть риск потерять зрение.

Жители России 10 июня смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. В Москве максимальная фаза закрытия в 16 процентов будет видна в 14.26 по московскому времени. Лучше всего явление будет видно на Чукотке: там Луна закроет 91 процент Солнца.

Это будет первое за 55 лет подобное затмение, которое будет видно с территории России. В последний раз кольцеобразное затмение было на территории России видно 20 мая 1966 года.