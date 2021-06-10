Кольцеобразное затмение показали на видео

Московский планетарий показал в прямом эфире кольцеобразное солнечное затмение. Запись видео доступна на YouTube-канале организации.

Трансляция колцеообразного солнечного затмения стартовала в 13:00 по Москве и продлилась около полутора часов. По ходу эфира специалист планетария объяснил феномен космической аномалии и рассказывал об истории наблюдений за Солнцем.

Солнечное затмение состоялось в четверг, 10 июня. В пресс-службе Московского планетария объяснили, что полная фаза затмения будет видна на Чукотке — здесь Луна закроет Солнце на 91 процент. В европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Всего затмение над Россией продолжилось 3 минуты 37 секунд.

Последний раз подобное затмение наблюдали 20 мая 1966 года.