Российский спутник снял затмение суперлуны

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» заснял несколько фаз затмения суперлуны, сообщает «Роскосмос».

Наибольшее сближение Луны и Земли наблюдалось 26 мая в течение примерно 15 минут. «В 14:19 по московскому времени Луна погрузилась в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра», — отметили в госкорпорации.

Согласно данным ТАСС, для съемки суперлуния «Аист-2Д» пришлось поменять ориентацию в пространстве.

Госкорпорация напоминает, что данный космический аппарат, разработанный Ракетно-космическим центром «Прогресс» и Самарским университетом, расположен на высоте 490 километров.

Космический аппарат «Аист-2Д» вместе с «Михайло Ломоносовым» и SamSat-218Д запущен в апреле 2016 года ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Волга» с космодрома Восточный.