С 29 по 30 ноября в Чечне состоится фестиваль детского творчества «Радуга талантов»

В Чечне пройдет фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга талантов». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие организуют с 29 по 30 ноября на площадке Чеченского государственного театра юного зрителя. Как рассказали организаторы, фестиваль нацелен на «создание условий для творческой состязательности, творческого обмена, стимулирования эстетического развития участников фестиваля-конкурса, укрепление творческих связей между регионами России».

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга талантов – 2021» проходит в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики». В нем принимают участие ученики детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в Грозном состоялась выставка детских рисунков, прошедших в финал конкурса «Дети рисуют мир». На ней показали работы детей из Чечни и Луганска,