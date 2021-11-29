Саакашвили увезли из суда на реанимобиле

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул здание суда в Тбилиси на реанимобиле. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что выступление Саакашвили в суде длилось около часа. В частности, за это время он успел обвинить Россию в протестах, проходивших в Грузии в 2007 году, и рассказать о своих достижениях на президентскому посту.

После заседания экс-главу республики увезли из суда в реанимационном автомобиле скорой помощи под конвоем из нескольких машин.

Утром 29 ноября Михаила Саакашвили доставили в суд на заседание по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Бывшего президента Грузии обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб, в результате которых сотни участников протестной акции попали в больницы с средними и тяжелыми травмами.

Во время заседания Саакашвили отказался признавать обвинение прокуратуры и грузинское правосудие, сравнив его с «заранее написанной комедией».