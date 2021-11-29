Экономика
 
Последние новости
На Украине предрекли российской армии «бегство» в случае войны
Женщина вычислила любовницу по найденному в постели волосу
ФСБ завершила расследование дела о миллионных аферах в РАНХиГС
Москвичу проломили голову во время драки в центре столицы 
В России рассказали о мерах на рынке нефти из-за омикрон-штамма
В омикрон-штамме коронавируса увидели пользу для экономики
Названа оптимальная стоимость отдыха в популярной европейской стране зимой
Украину попросили вернуть крупную сумму через суд Гааги
Стало известно о наследстве Градского
Новости партнеров
Прослушать новость

Курс рубля резко вырос

Курс рубль резко вырос к доллару и евро на фоне нефтяных котировок
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Рубль резко вырос на фоне нефтяных котировок по данным Мосбиржи. Курс доллара упал до 74,715 рубля в начале торгов 29 ноября. Евро подешевел до 84,335 рубля.

Курс доллара от TradingView

По состоянию на 9:36 по московскому времени курс доллара составил 75,05 рубля (минус 0,72 процента), курс евро — 84,6 рубля (минус один процент). Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,5 доллара за баррель. Цена нефти WTI снизилась до 71,4 доллара.

Цены на нефть в ходе торгов вечером 26 ноября рухнули до двухмесячных минимумов. Brent опускалась до 73,93 доллара за баррель (минус 10,5 процента), WTI опускалась до 69,2 доллара за баррель. Нефть дешевела на фоне информации о новом штамме коронавируса.

Штамм B.1.1.529 обнаружили в ЮАР. Ученые не уверены, что существующие вакцины смогут противостоять этой форме COVID-19, которую также выявили в Гонконге и Ботсване. На фоне этого ранее обвалились основные биржевые индексы США, европейских стран, Японии, Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
13:0226 ноября

Курс биткоина рухнул

13:0226 ноября

Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

12:5326 ноября

Новый штамм коронавируса обвалил мировые рынки

Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
12:4026 ноября

Китай нанес новый удар по угрожавшему безопасности России такси

12:1526 ноября

Цены на нефть рухнули

12:0326 ноября

В Госдуме «Северный поток-2» назвали способом сохранения немецкой промышленности

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
11:5926 ноября

Samsung потребовал отменить основание для запрета его смартфонов в России

11:4726 ноября

Российское «Просвещение» решило продаться

11:4226 ноября

Названы любимые криптовалюты россиян

Россия
Иммунолог предсказал новую волну COVID-19 в России из-за омикрон-штамма
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»
Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
В российском регионе коронавирус объявили еретиком и сожгли
«Людей заранее объявили погибшими»
Трагедия на шахте «Листвяжная» — не первая. Почему в Кузбассе гибнут сотни шахтеров?
Синоптик предупредил о субтропических ливнях в Москве
«Посадил бы их в коляску и пусть сами по этим пандусам прокатятся»
 
Россиянка назвала способ попасть внутрь странного дома в центре Москвы
Все материалы
Мир
ВОЗ заявила о способности омикрон-штамма заражать ранее переболевших COVID-19
ВОЗ оценила эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Кремле понадеялись на встречу Байдена и Путина до нового года
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Канадская чиновница оказалась ненастоящим аборигеном и потеряла работу
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Задержание руководства шахты «Листвяжная» попало на видео
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Заключенные нанесли себе увечья в российском СИЗО
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Легионер клуба РПЛ назвал главные страхи перед переездом в Россию
Семин назвал наиболее подходящего соперника для сборной России в стыковых матчах
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Кудряшов впервые прокомментировал автогол в матче с Хорватией
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Джигурда сравнил бои против Милонова и известного телеведущего
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Все материалы
Культура
Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Долина рассказала о застолье с Путиным
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст пополнил список иноагентов
Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам
Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Девушка уличила парня в измене и собрала самые оригинальные способы мести
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Lexus рассказал, какая опция появилась на новом LX благодаря россиянам
Видео: величайшая Audi современности
Кроссовером RS Q8 инженеры Audi красиво провожают бензиновую эру
АвтоВАЗ ответил, сколько бензина должен заливать в новую Lada дилер
Видео: обзор самой быстрой Лады на планете
Адские «Жигули» с сердцем Toyota Supra, которые занесло в США
BMW впервые показала на видео суперкроссовер XM
Нивы, какими вы их не знали
Культовый российский внедорожник в этих образах с трудом узнают даже на Автовазе
В США продают Ford F-150 Raptor, «состаренный» на 30 лет
Все материалы
Среда обитания
Для семей с детьми предложили увеличить налоговый вычет
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Раскрыты квартирные предпочтения российских чиновников
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Названо главное оружие в борьбе с глобальным потеплением
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Мила Йовович избавилась от одного из своих домов в Лос-Анджелесе
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Выныриваешь из пропасти другим человеком»
Где находятся самые лучшие места для экстремальных прыжков с высоты в России?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Безжалостный и беспощадный»
Чем отличаются альпинисты от скалолазов и где лучше всего заняться горным спортом в России?
Мастерицы из Чувашии вышили карту региона в миллион стежков
В Ростове-на-Дону появилась новая трасса для велоспорта
Все материалы