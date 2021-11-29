Курс рубля резко вырос

Курс рубль резко вырос к доллару и евро на фоне нефтяных котировок

Рубль резко вырос на фоне нефтяных котировок по данным Мосбиржи. Курс доллара упал до 74,715 рубля в начале торгов 29 ноября. Евро подешевел до 84,335 рубля.

По состоянию на 9:36 по московскому времени курс доллара составил 75,05 рубля (минус 0,72 процента), курс евро — 84,6 рубля (минус один процент). Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 75,5 доллара за баррель. Цена нефти WTI снизилась до 71,4 доллара.

Цены на нефть в ходе торгов вечером 26 ноября рухнули до двухмесячных минимумов. Brent опускалась до 73,93 доллара за баррель (минус 10,5 процента), WTI опускалась до 69,2 доллара за баррель. Нефть дешевела на фоне информации о новом штамме коронавируса.

Штамм B.1.1.529 обнаружили в ЮАР. Ученые не уверены, что существующие вакцины смогут противостоять этой форме COVID-19, которую также выявили в Гонконге и Ботсване. На фоне этого ранее обвалились основные биржевые индексы США, европейских стран, Японии, Китая.