В Испании объявили масштабную распродажу жилья

В Испании к «черной пятнице» приурочили масштабную распродажу объектов недвижимости — компания Solvia реализует около 1,4 тысячи квартир, гаражей и прочих помещений с существенными скидками, сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru.

Материалы по теме Интимный берег Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?

Средняя полная стоимость распродаваемых объектов — 87 тысяч евро, средняя площадь — 110 квадратных метров. Жилье в рамках объявленной акции реализуется по цене 791 евро за квадратный метр в среднем. Больше всего объектов предлагается в Валенсии и Каталонии. Желающим доступны также квартиры в Андалусии, Мадриде, Мурсии, Галисии, на Канарских островах и в других регионах.

Кроме того, Solvia распродает гаражи, офисные и складские помещения, земельные участки. Так, 18-метровый гараж со скидкой можно приобрести за 7,4 тысячи евро, земельный участок — за 132,5 тысячи евро.

Ранее была названа минимальная стоимость жилья в самом русском городе Испании — Торревьехе. В октябре 2021-го самая дешевая квартира там продавалась за 2,4 миллиона рублей. Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 800 объектов недвижимости.