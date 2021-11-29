В Челябинске открыли стелу «Город трудовой доблести»

Челябинск стал первым городом в стране, где открыли подобный мемориал

В Челябинске появилась стела в память о трудовой доблести города в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в торжественной церемонии открытия стелы «Город трудовой доблести» на Аллее Славы принял участие губернатор области Алексей Текслер. По его словам, Челябинская область стала первым регионом в стране, где открыли подобный мемориал.

Известно, что единое архитектурное решение объекта разработало Российское военно-историческое общество. Несмотря на это, каждый регион мог самостоятельно видоизменять композицию монумента. Отмечается, что автором проекта стелы в Челябинске стал скульптор-монументалист Денис Стритович.

«Мы гордимся, что Челябинск в годы войны гордо именовался Танкоградом. Но Танкоград — это, в первую очередь, люди. И действительно, на тех фотографиях, которые расположены и на стеле, и на пилонах вокруг, видим женские лица, детские лица», — прокомментировал Текслер.

Так, например, в военное время сварщиком на заводе работала жительница города Людмила Журавлева, который исполнилось 94 года. Губернатор заявил, что все жители города гордятся такими людьми, как Людмила Журавлева. «Низкий поклон вам», — выразил он свою благодарность.

В сентябре стало известно, что в Томске установили памятную доску прокурорам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ее разместили на здании областной прокуратуры, расположенной на улице Белинского. На мемориале напечатаны имена пятерых бывших служащих: Батаен Борис, Шканов Евгений, Воробьев Марат, Исковский Иван и Трифонов Владимир.