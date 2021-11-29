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Сидящий в стеклянном боксе президент Чехии попал на видео

Президент Чехии Земан провел церемонию назначения премьер-министра в стеклянном боксе
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В сеть попало видео с церемонии назначения премьер-министра Чехии, которую президент республики Милош Земан провел, сидя на инвалидной коляске в стеклянном боксе. Кадры опубликовала газета «Известия» в своем материале.

Участники церемонии провели ее в медицинских масках, а врачи, которые доставили Земана, были в защитных костюмах, поскольку сейчас президент Чехии болеет COVID-19. Новым премьером республики стал Петр Фиала, лидер либеральной коалиции «Вместе», выигравшей парламентские выборы.

Ранее Земан принял отставку консервативного правительства под началом премьер-министра республики Андрея Бабиша. Прошение об отставке было связано с победой на выборах либеральной коалиции, которая должна сформировать новый кабинет министров.

При этом Земан попросил членов действующего кабмина исполнять свои обязанности до утверждения нового списка членов правительства. 9 октября в Чехии прошли очередные парламентские выборы. Победу на них одержала коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных либеральных партий.

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