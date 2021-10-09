Премьер Чехии прокомментировал победу оппозиции на парламентских выборах

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал победу оппозиционной коалиции «Вместе» на выборах в парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра) Фиалу», — сказал Бабиш. Он отметил, что его партия ANO проиграла, прежде всего в Праге, однако набрала большое количество голосов, «несмотря на различные домыслы и обвинения» в его адрес. «Против нас были пять партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша"», — резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе» вышла вперед на выборах в Чехии. После подсчета данных на 99 процентах избирательных участков коалиция «Вместе» набирает 27,45 процента голосов. Правящее движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша идет на втором месте с 27,43 процента голосов. Другая либеральная коалиция, в которую входят Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», занимает третье место — за них проголосовало 15,4 процента избирателей.

Если члены двух либеральных коалиций договорятся о создании нового правительства, они получат большинство в парламенте, владея 109 из 200 мандатов. Лидеры либералов уже заявили, что начнут консультации в ближайшее время.

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», где были раскрыты офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Это крупнейшая в истории утечка офшорных данных. Более 600 журналистов из 117 стран проанализировали свыше 11,9 миллиона файлов.

В материалах, в частности, говорится о покупке премьером Чехии Бабишем через офшоры замка во Франции за 22 миллиона долларов. Сначала он отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного или плохого». Он назвал публикацию попыткой повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Чехии и очернить его. Однако позже Бабиш признался в покупке 16 объектов недвижимости через офшор в 2009 году, однако подчеркнул, «в этом нет ничего нелегального» и тогда он еще не занимался политикой.

В настоящее время Бабишу не принадлежат ни офшорные фирмы, ни недвижимость за пределами Чехии. Также, по чешским законам, у него нет и бывшей фирмы на территории страны.