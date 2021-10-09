Оппозиция вырвалась вперед на парламентских выборах в Чехии

Состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе» вышла вперед на выборах в Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное статистическое управление страны.

По данным ведомства, после подсчета данных на 99 процентах избирательных участков коалиция «Вместе» набирает 27,45 процента голосов. Правящее движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша идет на втором месте с 27,43 процента голосов.

Другая либеральная коалиция, в которую входят Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», занимает третье место — за них проголосовало 15,4 процента избирателей.

На четвертом месте идет движение «Свобода и прямая демократия» с 9,7 процента голосов. Это движение состоит из евроскептиков, и заявляет одной из главных своих целей проведение референдума о выходе Чехии из состава Евросоюза.

Сообщается, что, если члены двух либеральных коалиций договорятся о создании нового правительства, они получат большинство в парламенте, владея 109 из 200 мандатов. Лидеры либералов уже заявили, что начнут консультации в ближайшее время.

В сентябре в Германии состоялись выборы в бундестаг, на которых одержала победу Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Социал-демократы набрали 25,7 процента голосов, а Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил только 24,1 процента.