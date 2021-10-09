Захарова с иронией оценила прошедшие выборы в Берлине

Мария Захарова заявила, что на выборах в Берлине зафиксировали путаницу с бюллетенями

На недавних местных и федеральных выборах в Берлине были зафиксированы некоторые проблемы, которые вызывают негодование и о которых можно высказаться с иронией. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что на 99 процентах избирательных участков выявили путаницу с бюллетенями, из-за чего были признаны недействительными больше 13 тысяч голосов немцев. В месте голосования, где 99 процентов граждан отдали предпочтение кандидату-одномандатнику, бюллетени также объявили недействительными.

Кроме того, учитывались «неизвестным образом» голоса несовершеннолетних, хотя у них и вовсе нет возможности голосовать, заявила дипломат. В дальнейшем также был пересчет голосов, который привел к изменению итоговых данных.

«Про абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетени количеству избирателей, даже начинать не буду. Это же кого надо очереди, а не российские — классика рубрики #ЭтоДругое», — оценила берлинские выборы Захарова.

В заключение она добавила «самое интересное» — в Германии было всего пять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, так как якобы «проблем там с выборами нет».

Ранее стало известно, что ОБСЕ выявила проблемы во время выборов в Берлине. При этом пока организация не может сделать выводов по прошедшим мероприятиям, отталкиваясь только от единичных инцидентов.

На прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента. Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ Олаф Шольц хочет договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Ангелой Меркель.