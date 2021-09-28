ОБСЕ заявила о проблемах во время выборов в Берлине

Глава группы наблюдателей ОБСЕ Чигане заявила о проблемах во время выборов в Берлине

Руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Лолита Чигане рассказала, что наблюдатели заметили организационные проблемы, возникшие на ряде избирательных участков в Берлине во время проведения выборов в воскресенье. При этом она отметила высокий уровень доверия граждан ФРГ к своей избирательной системе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Чигане редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По словам Чигане, ОБСЕ пока не может делать выводы о выборах, ориентируясь на отдельные инциденты на избирательных участках. Она отметила, что представители ОБСЕ не наблюдали за всеми участками.

По информации агентства, за ходом проведения выборов в Берлине следила группа наблюдателей ОБСЕ из четырех экспертов — представителей Польши, Болгарии и Латвии. Отчет о проведении федеральных выборов в ФРГ будет опубликован примерно через месяц.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва. Согласно данным ЦИК ФРГ, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1 процента голосов. Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября.