Президент Чехии принял отставку правительства

Президент Чехии Милош Земан принял отставку консервативного правительства под началом премьер-министра республики Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости.

Прошение об отставке Бабиш подал на прошлой неделе. Это связано с победой на выборах либеральной коалиции, которая должна сформировать новый кабинет министров. При этом Земан попросил членов действующего кабмина исполнять свои обязанности до утверждения нового списка членов правительства.

9 октября в Чехии прошли очередные парламентские выборы. Победу на них одержала коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных либеральных партий. После выборов либералы начали переговоры с другой либеральной коалицией, которая также прошла в парламент, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые».