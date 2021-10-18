В сенате Чехии призвали снять полномочия с президента Земана

В сенате Чехии предложили отстранить заболевшего президента Земана и разделить его функции

В сенате Чехии призвали снять полномочия с президента Милоша Земана, недавно тяжело заболевшего и помещенного в отделение интенсивной терапии. С таким предложением выступил спикер Сената Милош Выстрчил, пишет издание Novinky.

По словам Выстрчила, есть лишь малая вероятность того, что Земан вернется к работе в ближайшие недели, и потому стоит задействовать меры, предусмотренные конституцией страны. В случае отстранения главы государства президентские функции будут разделены между премьер-министром и спикерами обеих палат парламента.

Премьер Андрей Бабиш заявил, что известие о недомогании президента застало его врасплох и назвал его «однозначно плохими новостями».

Ранее стало известно, какой диагноз у госпитализированного 77-летнего политика. Источники рассказали СМИ, что Земан страдает печеночной энцефалопатией. Он был отправлен в больницу 10 октября и находится в отделении анестезиологии и реанимации Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге для пациентов, у которых неизбежен отказ основных жизненных функций. Состояние чешского лидера стабильно.

