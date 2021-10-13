Сенат Чехии перераспределит полномочия президента Милоша Земана, находящегося в реанимации, после получения информации о состоянии его здоровья и прогнозов относительно выздоровления. Об этом сообщает «Чешское телевидение» (Česká televize) со ссылкой на главу комиссии по вопросам безопасности верхней палаты парламента Павла Фишера.

Отмечается, что полномочия распределят между премьер-министром Андреем Бабишем и спикерами обеих палат парламента Чехии. Политик подчеркнул, что парламентарии получают крайне мало информации о состоянии лидера республики. «То, как мы узнаем о здоровье президента с опозданием, неточными и вводящими в заблуждение сведениями, просто невероятно», — указал он.

Земана госпитализировали в Центральный военный университетский госпиталь в Праге 10 октября. На данный момент он находится в отделении анестезиологии и реанимации для пациентов, у которых неизбежен отказ основных жизненных функций. Состояние политика стабильно, за ним наблюдает бригада медиков, специализирующаяся на интенсивной терапии. Однако его запланированную встречу с премьером отменили.