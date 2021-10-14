Раскрыт диагноз госпитализированного президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан страдает от тяжелого заболевания, пишет Denik N со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Источники, близкие к Земану, раскрыли диагноз госпитализированного президента. Они отметили, что «кроме прочего», он страдает печеночной энцефалопатией. Это заболевание является серьезным осложнением, которое возникло из-за острой или хронической печеночной недостаточностью.

«Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени», — подчеркивает издание.