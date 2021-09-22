Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного университетского госпиталя в Праге, в котором он проходил медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Итка Зитке, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек рассказал о рабочей программе Земана на ближайшие дни. Так, чешский лидер встретится с вице-премьером и главой Министерства финансов Аленой Шиллеровой в своей загородной резиденции. Помимо этого, он проведет переговоры с лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамурой, передает РИА Новости.

14 сентября сообщалось об экстренной госпитализации чешского лидера. У 76-летнего Земана диагностирован сахарный диабет и невропатия ног, из-за чего он вынужден был переместиться в инвалидное кресло. Позднее стало известно, что политик попал в больницу по причине обезвоживания и легкого истощения. Врачи не выявили у него заболеваний или каких-то иных проблем, которые бы создавали угрозу для жизни главы государства.