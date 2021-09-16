Стала известна причина госпитализации президента Чехии

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали по причине обезвоживания и легкого истощения. Об этом заявил его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передает ТАСС.

По его словам, медицинские обследования не установили наличия заболеваний или каких-то иных проблем, которые бы создавали угрозу для жизни главы государства. «Президент республики, как установили врачи, страдает дегидратацией и легкой усталостью», — заключил Овчачек.

Об экстренной госпитализации чешского лидера в Центральный военный университетский госпиталь в Праге стало известно во вторник, 14 сентября. У 76-летнего Земана диагностирован сахарный диабет и невропатия ног, из-за чего он вынужден был переместиться в инвалидное кресло. Некоторые источники утверждают, что глава государства проходит в больнице профилактическое обследование.

26 августа прошлого года Милош Земан попал в больницу из-за перелома руки. Он получил травму, самостоятельно поднявшись с кресла и споткнувшись. «Президент вечером [во вторник] смотрел теленовости. Закончив просмотр, он решил встать с кресла без помощи трости или телохранителей», — рассказал Овчачек.